Krippenspiel : Hundert Jahre Oberuferer Spiele

Wittlich/Darscheid ( red) Es ist die wohl am häufigsten vorgetragene Geschichte des Abendlandes. Die Geschichte von der Geburt eines Kindes in einem Stall in Bethlehem. In der Adventszeit kamen die Menschen früher zusammen, und junge Burschen spielten ihnen vor, was einst Lukas aufgeschrieben hatte.

