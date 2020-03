Hungermarsch : Mali-Hilfe lädt ein zum Hungermarsch

Morbach/Hunolstein (red) Der 32. Ökumenischer Hungermarsch der Mali-Hilfe wird am Sonntag, 22. März, veranstaltet. Nach einem Gottesdienst um 9.30 Uhr in der Hunolsteiner Pfarrkirche geht es nach Gutenthal. Am Gemeindehaus in Gutenthal ist eine Teepause mit kurzer Besinnung.



