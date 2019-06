Hunolstein : Hunolsteiner Kirmes mit Live-Musik

Hunolstein (red) Der Verein „Dorfleben Hunschda Felseretscha“ lädt von Samstag, 22. Juni, bis Montag, 24. Juni, zur Kirmes in Hunolstein ein. Die Eröffnung ist am Samstag um 18 Uhr. Die Band „enVivo“ spielt ab 21 Uhr.

Das Programm am Sonntag beginnt mit dem Gottesdienst um 10 Uhr. Nach dem Mittagessen und Kaffee und Kuchen ist ab 15.30 Uhr der Musikverein Morbach zu hören. Am Montag geht es um 11 Uhr mit dem Frühschoppen und anschließendem Mittagessen los. Am Nachmittag wird Kaffee und Kuchen angeboten.