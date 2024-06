Neuer Wanderweg im Hunsrück Die fünf schönsten Punkte auf der Traumschleife Arten-Reich

Sie ist noch nicht einmal eröffnet und lockt schon Wanderer in den Hunsrück: die neue Traumschleife Arten-Reich. „Es gibt sogar schon einen Film bei Youtube“, freut sich Daniel Thiel von der Touristinformation in Thalfang. Gemeinsam mit dem Heidenburger Helmut Steinhoff hat er uns auf die 9,5 Kilometer lange Runde mitgenommen, die ab dem 15. Juni offiziell das Wanderangebot in der Verbandsgemeinde Thalfang bereichern wird (siehe Info). Was gibt es unterwegs zu entdecken? Wo lohnt es sich zu verweilen? Hier sind unsere Tipps zu den fünf schönsten und spannendsten Punkten.