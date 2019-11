Kostenpflichtiger Inhalt: Verkehr : Es bleibt weiterhin eng im Hunsrück

Auf der Höhe der Einmündung der ehemaligen sogenannten Kaffeestraße, die vom Blockhaus in Richtung Hinzerath führt, verengt sich die B 50 von vier auf zwei Spuren. Foto: Christoph Strouvelle

Wittlich Der Hochmoselübergang ist fertig. Wann die B 50 hinter Longkamp durchgängig vierspurig zu befahren ist, ist noch nicht abzusehen. Das Verkehrsministerium beantwortete eine Anfrage der Kreisverwaltung. Demnach werde an der Planung „mit Hochdruck“ gearbeitet. Einige Fraktionen im Kreistag sind enttäuscht.

Auch wenn der Hochmoselübergang nun fertiggestellt ist und der Verkehr von der Eifel Richtung Hunsrück über die 160 Meter hohe Brücke fließen kann, bleibt ein Nadelöhr auf der Hunsrückseite. Dort ist die Fahrbahn zwischen Longkamp und dem Flughafen Hahn noch nicht vierspurig ausgebaut. Die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich hatte deshalb eine Anfrage an das zuständige Landesministerium in Mainz gestellt. In der jüngsten Kreisausschusssitzung am Montag lag die Antwort vor.

Planungsstand: Was die Planung des vierstreifigen Ausbaus der B 50 zwischen Longkamp und Flughafen Hahn betrifft, werde „mit Hochdruck“ gearbeitet. Dieser Abschnitt teile sich in drei Bereiche auf: Longkamp bis „Zolleiche“, „Zolleiche“ bis zur Kreisgrenze zum benachbarten Rhein-Hunsrück-Kreis und Kreisgrenze bis Flughafen Hahn. Für den ersten Abschnitt liege die Detailplanung dem Bundesverkehrsministerium zur „Erteilung des Gesehenvermerks“ vor. Das ist die vierte von in der Regel sechs Phasen zur Genehmigung eines Bauwerks.

Anschließend erfolgt die Erstellung der Planfeststellungsunterlagen, der das Planfeststellungsverfahren folgt. Gleiches gilt für den dritten Abschnitt dessen Detailplanung „nahezu“ fertiggestellt sei. Im mittleren Abschnitt sei inzwischen das Planfeststellungsverfahren eingeleitet.

Langsamfahrender Verkehr: Aus Landwirtschaftskreisen kam die Frage auf, inwieweit Wirtschaftswege geschaffen werden, da der langsam fahrende Traktoren-Verkehr nicht mehr auf der nun als Kraftfahrstraße eingestuften Bundesstraße 50 fahren dürfe. Auf solchen Straßen sind nur Fahrzeuge mit mehr als 60 Stundenkilometer erlaubt. Die Verdrängung dieses Verkehrs führe nicht zwangsläufig zu einer Verpflichtung für den Bau von Ersatzstraßen, heißt es. Eine Analyse habe ergeben, dass geeignete klassifizierte Straßen vorhanden seien und Fahrzeitverlängerungen zumutbar seien.

Kreisverkehrsplatz Hinzerath/Wederath: Teilweise auftretende Verkehrsstockungen seien mit einer Drosselung des Tempos auf 30 Stundenkilometer beim Durchfahren des Kreisverkehrs zu erklären. Die Leistungsfähigkeitsreserven des Kreisverkehrs Belginum würden mindestens bis ins Jahr 2025 ausreichen.

Die Meinung der Fraktionen: Der TV hat die Fraktionen des Kreistags um ihre Einschätzung gebeten. Jürgen Jakobs (CDU) fasst sich kurz. „Die Antwort des Verkehrsministerium deckt sich im Kern mit dem Vortrag im letzten Kreisausschuss. Wir sind mit dieser Antwort nicht zufrieden und werden in der Fraktion über das weitere Vorgehen beraten.“

Bettina Brück (SPD) weist auf die komplexe rechtliche Situation beim weiteren Ausbau der B 50 neu hin: „Es ist zu begrüßen, dass der LBM mit Hochdruck an der Planung des Abschnitts arbeitet. Die Antwort macht deutlich, dass rechtlich nicht alles so einfach ist, wie man sich das vielleicht denkt. Der Abschnitt ist erst seit 2016 in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans eingestuft und damit die Finanzierung geklärt. Naturräumliche und planungsrechtliche Vorgaben, geltende Gesetze und die Wirtschaftlichkeit sind zu beachten. Die Zwischenlösung mit den Ampelanlagen an den Kreuzungen entlang der B 50 bei Hochscheid, Hirschfeld und Wahlenau funktioniert nach meiner bisherigen Erfahrung gut.“

Günter Theis von Bündnis 90/Die Grünen sagt dazu: „Wir Grünen stehen den geplanten Straßenbauprojekten grundsätzlich kritisch gegenüber. Wenn Straßen neu gebaut werden müssen, sollte der Eingriff in die Natur so sparsam wie irgend möglich erfolgen. Das bedeutet auch, dass Straßen, die nicht mehr gebraucht werden, zurückzubauen sind. Dabei sind aber die Belange des langsam fahrenden Verkehrs ausreichend zu berücksichtigen. Das sehen wir in den aktuellen Planungen der B 50 neu als nicht gegeben. Wir fordern daher die Gelegenheit zu nutzen, ein vernünftiges Radwegekonzept entlang der Neubaustrecke auf der vorhandenen Trasse mit dem langsam fahrenden Verkehr zu kombinieren.“

Frank Klein (FDP) stellt fest, dass in den Jahren 2012 bis 2016 kostbare Zeit vertan worden sei, um die Planungen voranzutreiben. Ein wichtiges Naturschutzgutachten habe mit Steuergeld erneut angefertigt werden müssen, da das bereits erstellte seine Gültigkeit verloren habe. Für die FDP sei eine Fahrtroute parallel zur B 50 neu bis Hochscheid mit der Nutzung der Kreisstraßen K 131, K 74, L 190, K 73, K 75 und K 74 über Horbruch, Hirschfeld und Wahlenau eine sinnvolle Ergänzung für den landwirtschaftlichen Verkehr.

Alois Meyer (FWG) fordert eine rasche Lösung. „Es gibt nichts Neues zu hören. Das Thema Wirtschaftswege ist schwierig. In der Bevölkerung begreift keiner, dass die alte B 50 jetzt zurückgebaut werden soll.“ Sein Kollege Achim Zender macht seiner Enttäuschung Luft: „Das erinnert mich an den Roman ,Im Westen nichts Neues’“.

Melanie Wery-Sims (Die Linke) weist auf die notwendige Mobilität der Jugend hin: „Zwar ist eine Wirtschaftswegeverbindung nun mit in die Planung aufgenommen worden, jedoch ist dies keine Lösung für die Allgemeinheit: gerade viele Jugendliche legen den Weg zur Schule, Ausbildungsstätte oder Job mit dem Mofa oder Moped zurück. Zudem ist das Antwortschreiben des Staatssekretärs generell sehr ernüchternd: Weder soll der Knotenpunkt Hinzerath/Wederath entlastet, noch eine Überholspur mit eingeplant werden. Einen Umbau des Bereichs, in dem die Aufstauungen entstehen, sieht man als verlorene Investition an – die Frage stellt sich jedoch, warum solche Dinge nicht bereits von Anfang an bedacht und eingeplant wurden.“