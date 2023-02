Kein Anschluss unter dieser Nummer : Seit Oktober kein Telefonanschluss! - Bewohner im Hunsrück fühlen sich von Telekom im Stich gelassen

Ist der Telefonanschluss gestört, funktioniert im Haus vieles nicht mehr: In Morbach warten mehrere Haushalte seit Monaten darauf, dass eine bei Bauarbeiten verursachte Störung behoben wird. Foto: picture alliance / Federico Gambarini/dpa/Federico Gambarini

Morbach In Morbach sind an mehreren Stellen Telefonkabel durch Baggerarbeiten beschädigt worden. Die Betroffenen müssen teils seit Oktober ohne funktionierende Anschlüsse auskommen. Die Reparaturarbeiten ziehen sich hin.

Was tun, wenn das Telefon nicht funktioniert? Den Kommunikationsanbieter anrufen, die Störung schildern, und innerhalb kurzer Zeit ist das Problem gelöst. Das ist der Idealfall. Nicht so bei einem Vorgang in Morbach. Dort warten mehrere Anwohner seit dem 19. Oktober darauf, dass eine Störung behoben wird. Und das, obwohl Ursache und Schadensstelle der Telekom bekannt sind.

Was ist passiert? Bei Baggerarbeiten eines Unternehmens, das in Morbach derzeit ausgerechnet Glasfaserkabel verlegt, ist versehentlich das bisherige Telefonkabel beschädigt worden. Drei Haushalte haben deshalb keine Telefonverbindung mehr über das Festnetz. „Seit dem 19. Oktober ist die Leitung tot“, sagt Sabine Schmitz-Künzer, die zu den betroffenen Teilnehmern gehört. Sie selbst sei zu dem Zeitpunkt im Urlaub gewesen. Doch ein Nachbar habe sofort die Störungsstelle bei der Telekom informiert, was Schmitz-Künzer am 25. Oktober ebenfalls nachgeholt hat. „Das war ganz klar: Die Firma hat mit dem Bagger die Leitung durchtrennt.“

Ein Techniker sei schnell vor Ort gewesen. Den Schaden hätte man auch schnell reparieren können, da die Stelle zu dem Zeitpunkt noch offen gewesen sei, schildert die Morbacherin: „Das hätte man direkt machen können.“ Doch stattdessen mussten die Schmitz‘ und ihre ebenfalls betroffenen Nachbarn erst einmal warten.

Telekom-Kunden in Morbach werden seit über drei Monaten vertröstet

Erst sei eine Zusage gekommen, dass der Schaden bis zum 15. November repariert werden soll, sagt Schmitz-Künzer. Dann sei dieser Termin immer wieder verschoben worden. Erst auf den 15., dann auf den 30. November. Anschließend auf den 15. und weiter auf den 30. Dezember, weiter auf den 11. Januar und zuletzt nicht mehr im 14-Tage-Rhythmus, sondern gleich um vier Wochen auf den 11. Februar. Was für Schmitz-Künzer ärgerlich ist. Zwar hat die Telekom inzwischen eine Rufumleitung eingerichtet, sodass Festnetzanrufe auf ihrem Handy landen. Aber andere Angebote, die sie und ihr Mann sonst nutzen, stehen nicht mehr zur Verfügung. Der Drucker, der über W-LAN mit dem Computer verbunden ist, funktioniert nicht mehr, die Mediatheken der Fernsehsender sind nicht erreichbar. Zwar habe ihnen die Telekom ein Gerät namens „Schnellstart Magenta“ zur Verfügung gestellt, mit dem sie einiges auffangen könnten, „aber das kann nur ein Provisorium sein“, sagt Schmitz-Künzer. Denn das Datenvolumen, über das das Paar verfügen kann, ist auf 60 Gigabit pro Monat limitiert. „Einen Film auf dem Handy oder auf dem iPad schauen, da gehen 10 GB drauf.“

Ralf Weyand in der Morbacher Bahnhofstraße ist von einem weiteren Schaden betroffen, den wahrscheinlich die Arbeiter der Glasfaser verlegenden Firma verursacht haben. Seit dem 11. Dezember ist seine Telefonleitung tot. Ähnlich ging es mehreren Haushalten im Ortsteil Gonzerath, bei denen seit Ende November die Festnetztelefone gestört waren (wir berichteten). Dort hat die Telekom nach einer TV-Anfrage den ursächlichen Schaden offenbar repariert – zumindest funktionieren die Telefone dort laut Aussage einer Betroffenen weitgehend wieder.

Die Störung in Morbach bei Ralf Weyand hat vor allem auch Auswirkungen für die ukrainische Familie, die er bei sich aufgenommen hat: „Sie können nur eingeschränkt, wenn überhaupt, Verbindung nach Hause aufnehmen“, schildert er deren Dilemma. Weyand selbst hat derzeit keine Möglichkeit, Bezahlsender wie Sky anzuschalten: Dafür bräuchte es wie bei den Schmitz‘ den Festnetzanschluss. „Ich habe ein Abo abgeschlossen, um diese Sender zu schauen, und ich kann es nicht nutzen“, sagt er. Auf seine Reklamationen hin sei er immer nur vertröstet worden, habe aber von der Telekom keine genauen Angaben erhalten, bis wann die Störung behoben sein werde.

