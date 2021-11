Corona : Hunsrücker Daten für die Forschung

Mit der freiwilligen Teilnahme an einem europaweiten wissenschaftlichen Projekt tragen Assistenzärztin Jana Biedenbach und Chefarzt Dr. Wolfgang Rimili aus der Hunsrück Klinik zu neuen Erkenntnissen in der Covid-19-Forschung bei. Foto: TV/Stiftung Kreuznacher Diakonie

SIMMERN Das Simmerner Krankenhaus beteiligt sich an einem europaweiten Projekt: In einem Register werden Informationen erfasst, die die Therapie von Corona-Patienten voranbringen sollen.

Die Hunsrück Klinik in Simmern hat mit umfangreichen Daten aus den Behandlungsverläufen von Covid-Patienten dazu beigetragen, dass eine länderübergreifende Studie mit wichtigen Erkenntnissen für die Bekämpfung des neuartigen Virus veröffentlicht werden konnte. Entstanden ist ein Fallregister mit gesammeltem Wissen aus allen teilnehmenden Kliniken in ganz Europa, das nun Forschenden weltweit zur Verfügung steht. Es gibt Antworten auf zentrale Fragestellungen des Krankheitsverlaufes und hat das Ziel, Covid-19-Patienten optimal zu behandeln, gerade auch bei schweren Verläufen.

Das sogenannte Leoss (Lean European Open Survey for Sars-CoV-2 Infected Patients) Fallregister wurde auf Initiative der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie (DGI) und dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung (DZIF) in Zusammenarbeit mit der Uni Köln angelegt. Zahlreiche Krankenhäuser und Zentren haben freiwillig an diesem Projekt teilgenommen und streng anonymisierte Daten von Covid-Patienten und deren Krankheitsverläufen in das Register eingetragen.