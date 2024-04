Der Wolf kehrt zurück Wie Helfer einen Landwirt beim Schutz seiner Schafe unterstützen

Die Rückkehr des Wolfes in Deutschland ist ein Reizthema. Die einen freuen sich, dass eine in unseren Breiten ausgestorbene Tierart wieder hier heimisch wird, die anderen haben Angst um ihre Schafe und andere Nutztiere. Die Mitglieder der Organisation Wikiwolves, die deutschlandweit aktiv ist, gehören zu denen, die sich über eine neue Ansiedlung des Wolfes in unseren Regionen freuen. Um die Akzeptanz bei Tierhaltern zu erhöhen, erklären sich die Mitglieder bereit, Tierhalter beim Schutz ihrer Nutztiere zu unterstützen.