Curry, Chakalaka & Co. Der Gourmet der 1001 Gewürze: Peter Sauer aus Irmenach

Dort, wo der Pfeffer wächst, würde sich Peter Sauer sicher wohlfühlen. Denn Gewürze sind seine Welt. Eigentlich ist er ja Koch. In Enkirch geboren, absolvierte er seine Ausbildung in Traben-Trarbach, machte den Meisterbrief und arbeitete 13 Jahren lang in dem Metier, unter anderem einige Jahre in der Schweiz.