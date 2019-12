Helfende Hände : Hunsrücker Handballer spenden für Jugendkirche „crossport to heaven“

Unterstützung von crossport to heaven Kleinich/Hunsrük Seit Juni 2019 ticken die Uhren anders. Am Tag vor Fronleichnam veränderte ein Brand die Jugendkirche „crossport to heaven“. Der Schaden schien nicht groß zu sein und das Aufräumen sollte rasch starten. Doch so einfach war dies nicht und die Folgen größer als gedacht. Doch fanden sich Menschen, die auf unterschiedlichste Weise das Projekt unterstützten. Hilfsbereitschaft wurde groß geschrieben. Ausweichräume und Notausstattung wurden zur Verfügung gestellt. Ein besonderes Projekt setzte auch die Handball-Spielgemeinschaft Irmenach-Kleinich-Horbruch um. Sie ermöglichten mit ihrem Benefizspiel, obwohl keiner zu diesem Zeitpunkt sagen konnte, ob und wann es mit crossport to heaven weitergehen kann, eine Spendenaktion. Neben der Sammlung von Spenden konnten die Jugendlichen Flammkuchen an die zahlreichen Besucher verkaufen. Sie spendeten alleine 230 €. Diese waren ein Dankeschön für die musikalische Gestaltung der Jugendband Changes rund um das Spiel, den Empfang der Sponsoren und Ehrengäste und der Gesprächsrunden mit Trainern und Spielern. Auch den Austausch mit Clemens Fey moderierte der Vorsitzende Bernd Everding. Er organisierte zusammen mit dem Vorstand und vielen Helfern diesen Tag mit dem Benefizspiel der HSG Hunsrück Frauen I gegen Mainz-Bretzenheim. Weitere Spenden werden gebraucht, um die Zukunftsarbeit zu ermöglichen. Geldspenden sind jederzeit möglich. Sachspenden sind erst nach einer professionellen Reinigung und Instandsetzung sinnvoll. Weitere Informationen zum Stand der Dinge: crossport@bistum-trier.de Foto: Claudia Jörg. Foto: TV/Claudia Jörg