Messen und Märkte „Querbeet“ am Holzmuseum: Ein Vielfaltsmarkt, der hohe Qualität bietet

Vor dem Stand von Sabine Lütt, der Organisatorin der Vielfaltsmesse „Querbeet“ auf dem Gelände des Hunsrücker Holzmuseums in Weiperath, steht eine große Menge Besucher. Sie wühlen in den Körben, in denen sich kleine Tüten mit Saatgut befinden. „Habt ihr Wintersalat?“, fragt eine Inter­essentin. „Ja, Feld­salat ist hier, Asia­salat haben wir dort“, erklärt Lütt. Sie bietet zahlreiche verschiedene Sämereien für Gemüse an, auf die sie sich spezialisiert hat. Und ihr Stand steht stellvertretend für die Vielfalt, die die 36 Aussteller bei der Messe „Querbeet“ den Besuchern anbieten. Produkte aus Alpaka­wolle wie Socken und Schals, Weine, selbst gemachte Marmeladen, Schalen und Bretter aus Oliven­holz, Bio­gemüse und Bio­obst und sogar lebende Hühner: Die Auswahl bei der „Querbeet“ ist groß. Hier kann man nicht nur einkaufen. Wer beispielsweise erfahren will, wie man Sensen dengelt und schärft, welchen Wert die Wolle heimischer Schaf­arten hat und wie sich die Klima­veränderungen an der Mosel und auf dem Hunsrück auswirken, besucht einen der insgesamt neun Vorträge und weiteren Programmpunkte.