Prozess : Hunsrücker wegen Missbrauchs verurteilt

ARCHIV - ILLUSTRATION - 02.09.2014 , Baden-Württemberg, Karlsruhe: Auf einer Richterbank im Landgericht liegt ein Richterhammer aus Holz. Im Prozess gegen eine 63-Jährige, die vor zwölf Jahren Beihilfe zum Mord an ihrem Ehemann geleistet haben soll, wird voraussichtlich am 29.06.2018 in Lübeck das Urteil verkündet. Foto: Uli Deck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. Foto: dpa/Uli Deck