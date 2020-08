Tourismus : Hunsrücker Wanderweg auf Siegertreppchen

Kirchberg 36 000 Wanderer haben abgestimmt: Bei der bundesweiten Publikumswahl „Deutschlands Schönster Wanderweg“ 2020 der Zeitschrift „Wandermagazin“ ist der Hunsrück auf dem Siegertreppchen gelandet.

Der rund elf Kilometer lange Wanderweg „Traumschleife Heimat“ in der Region Kirchberg schaffte es in der Kategorie Tagestouren auf den zweiten Platz. Bei der Urkundenübergabe wurde besonders der facettenreiche Wegecharakter der Traumschleife betont. Auf dem ersten Platz landete der Belchensteig in Baden-Württemberg. Der Manderscheider Burgenstieg schaffte es auf den dritten Platz. Nominiert waren 14 Tagestouren sowie zehn Mehrtagestouren.

Anlässlich der Prämierung werden im September zwei geführte Wanderungen mit dem zertifizierten Natur- und Landschaftsführer Michael Brzoska auf der Traumschleife angeboten. Die Touren starten am Samstag, 5.September, sowie am Sonntag, 27. September, jeweils um 13 Uhr am Gemeindehaus in Gemünden. Die Teilnahme kostet für zwölf Euro pro Person. Die Anmeldung ist per E-Mail an info@wandern-im-hunsrueck.de oder Telefon 06544/9520 möglich.