(red) Die Hunsrückerin Anita Emmel stellt am Freitag, 22. März, in der Autobahn- und Radwegekirche St. Paul in Wittlich ihr Buch „Ich bin hier. Mystische Erlebnisse einer ganz normalen Frau“ vor.