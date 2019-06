Workshop : Skulpturen aus Holz anfertigen

Etgert/Hilscheid (red) Das Hunsrückhaus am Erbeskopf bietet den Kurs „Skulpturen aus Holz“ am Samstag, 15. Juni, von 9 bis 14 Uhr an. Den Teilnehmern werden Kenntnisse in verschiedenen Holz-Bearbeitungstechniken vermittelt.

Mit Kreativität und Fingerspitzengefühl können so aus heimischen Hölzern einzigartige Natur-Skulpturen geschaffen werden. Es können geeignete Hölzer mitgebracht werden. Der Workshop findet in der Werkstatt für Kunsthandwerkliches „Erde, Holz und Farben“, Ortsstrasse 15 a in Etgert statt.