Seminar : Seminar zum Besenbinden

Hilscheid (red) Das Hunsrückhaus bietet am Samstag, 18. Januar 2020, von 14 bis 17 Uhr ein Seminar zum Thema Besenbinden an. Unter fachkundiger Anleitung von Karl Joachim stellen die Teilnehmer ihr eigenes Exemplar aus heimischen Birkenreisig her.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken