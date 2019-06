Natur : Waldbaden, wandern, Natur erleben

ERBESKOPF Das Hunsrückhaus ist gemeinsam mit dem Nationalpark und der Tourist-Information bestens für den Ansturm in den großen Ferien gerüstet.

Eine sanfte Frauenstimme erklärt die Geheimnisse des Waldes. Sphärenklänge fließen zwischen den stilisierten Baumstämmen. Ein halbes Jahr nach der Eröffnung der Nationalpark-Ausstellung im Hunsrückhaus am Erbeskopf kommt die neue Präsentation, die den Wald als sehr geheimnisvollen Ort erleben lässt, gut bei den Besuchern an: Willkommen im Urwald von morgen.

Registriert werden die Teams unter Telefon 06504/778 oder per Mail auf info@hunsrueckhaus.de.

Das neue Veranstaltungsprogramm für den Sommer kann auf www.hunsrueckhaus.de heruntergeladen werden. Ebenso die einzelnen Infos über das Sommerfest am 11. August mit seinem großen Rahmenprogramm von Ponyreiten bis Rangertouren. Bereits jetzt ist es möglich, sich zur 1. Team- Battle am Erbeskopf, einem lustigen Sportwettbewerb anzumelden. Nur 20 Teams dürfen mitmachen.

Außer montags, wenn die Ausstellung geschlossen ist, kann jedermann ohne Anmeldung in die Ausstellung kommen, sich von einem Ranger alles erklären lassen und eine Stunde später mit ihm auf einen Naturspaziergang gehen, wo alles vor Ort erlebt werden kann. Es werden auch dreistündige Führungen angeboten. Rund 250 Menschen nutzen das pro Wochenende bislang – in den Sommerferien werden es wohl mehr werden.

In den Sommerferien raus in die Natur

Natur : In den Sommerferien raus in die Natur

Waldbaden am Erbeskopf

Natur : Waldbaden am Erbeskopf

Besonders viel wird für Kinder angeboten. Die Naturschützer von morgen können bei mehreren Terminen ein Zukunftsdiplom ablegen, bei dem die Elemente Feuer, Erde, Wasser und Luft erforscht werden (23. Juli und 30. Juli). Ein Klassiker ist mittlerweile der Dengel- und Sensenkurs am 3. August ab 9 Uhr.

Wandern kann aber auch mörderisch sein, so wie am 1. September ab 11 Uhr. Die Teilnehmer kommen dabei einem Verbrechen, das 700 Jahre zurückliegt, auf die Spur. Am 14. September kann man den richtigen Umgang mit den Stöcken beim Nordic Walking Kurs ab 10 Uhr erlernen.