Ausstellung : Als „auf dem Dorf" im Hunsrück noch der Postbote Knochen geflickt hat

Ausstellung im Hunsrücker Heimatmuseum: „Blinddarm – Grippe – Hausgeburt"

Simmern Das Hunsrückmuseum in Simmern befasst sich in seiner neuesten Sonderausstellung „Blinddarm – Grippe – Hausgeburt“ mit der einstigen medizinischen Versorgung auf dem Land.

Den Knöchel oder das Knie verletzt beim Fußballspielen? Heute keine Frage: Der Fußballer wird mit dem Krankenwagen vom Sportplatz zum Notdienst oder ins Krankenhaus gebracht. Stellt sich die Verletzung als schwerwiegend heraus, wird der Patient möglicherweise noch am selben Tag operiert.

Doch vor einigen Jahrzehnten sah das im Hunsrück an vielen Orten anderes aus anders aus. „Da ging man zum Wolf“, sagt Fritz Schellack, Leiter des Hunsrückmuseums in Simmern. Der Wolf, das war August Wolf aus Tiefenbach, einem heute rund 750 Einwohner zählenden Dorf, sechs Kilometer entfernt von der Kreisstadt im östlichen Hunsrück. Wolf war spezialisiert auf Verstauchungen, Verrenkungen und Vergleichbares. Ganze Generationen von Fußballern aus dem Raum Simmern hätten sich „beim Wolf“ versorgen lassen. Erst wenn dieser nicht mehr weitergewusst habe, seien sie zum Arzt gegangen, sagt Schellack. Dabei sei Wolf kein gelernter Mediziner gewesen. Er habe gleich mehrere Berufe ausgeübt. Der Hunsrücker war 43 Jahre lang Postbote in seinem Heimatort, außerdem noch Gastwirt und Bodenschätzer beim Kulturamt.

Fritz Schellack, derzeitiger Leiter des Hunsrückmuseums, vor einer Vitrine der Ausstellung „Blinddarm - Grippe - Hausgeburt“. Foto: Strouvelle Christoph

Doch wie ist es gekommen, dass solch ein Tausendsassa einen Ruf hatte als Spezialist für sogenannte stumpfe Verletzungen? Und das nicht nur bei Menschen, sondern auch beim Vieh in den Ställen seines Heimatorts?

Wie früher auf dem Land üblich, ist Wolf sein Wissen von seinen Vorfahren überliefert worden, sagt Schellack. „Erfahrungswissen“, heißt das Stichwort. Das gelte nicht nur bei diesem medizinisch tätigen Gastwirt, der seine wartenden Patienten erstmal mit Bier versorgte. Sondern für alle ländlichen Gebiete, also auch für die weiteren Teile des Hunsrücks, für die Gemeinden an der Mosel und die kleinen Orte in der Eifel. Überall habe es solche Personen gegeben, die in ihren Dörfern als Heilkundige galten und im Krankheitsfall zuerst aufgesucht wurden, berichtet Schellack. Darunter waten viele Frauen, die ihr Wissen über Kräuter von ihren Müttern und Großmüttern erhalten haben, damit aber lieber im Hintergrund blieben. Zu präsent waren ihnen die Erinnerungen von Kräuterfrauen im Mittelalter, die aufgrund ihrer Kenntnisse als Hexen auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden sind. „Jeder hat es gewusst, aber keiner hat darüber gesprochen“, sagt Schellack über diese heilkundigen Frauen.

Blick in die Ausstellung im Hunsrückmuseum. Foto: Strouvelle Christoph

Für die jüngste Ausstellung des Hunsrücker Heimatmuseums unter dem Motto „Blinddarm – Grippe – Hausgeburt“ befassten sich Schellack, der Ende Mai in den Ruhestand geht, und seine Nachfolgerin Kristina Müller-Bongard intensiv mit der medizinischen Versorgung des ländlichen Raums im Zeitraum zwischen 1800 und 1970. Ein Thema, das heute aufgrund des Ärzte­mangels aktuell in aller Munde ist. Viele Sachen, die früher üblich waren und irgendwann verschwunden sind, werden in der 300 Quadratmeter umfassenden Ausstellung thematisiert. Die Maskenpflicht während der Spanischen Grippe von 1918 bis 1920, Hausgeburten, die Gemeindeschwester, die heute mit Förderung des Landes wiederbelebt wird, oder die bereits angesprochenen Kenntnisse zur Wirkung von Heilkräutern: All dies erlebt aktuell eine Renaissance.

Gezeigt werden sowohl Behandlungsstühle, die spartanisch anmuten, als auch medizinische Werkzeuge wie Glasspritzen, die täglich ausgekocht werden mussten, und Kanülen für Bauch und Lungen, die der Laie aufgrund des Formats eher mittelalterlichen Folterwerkzeugen zuordnen würde. Fachärzte gab es auf dem Land nicht. Allgemeine Medizin, Gynäkologie, Zahn- oder Augenbehandlungen: Für alles war einst der lokale Landarzt zuständig.

Ehemalige Soldaten, beispielsweise aus dem Dreißigjährigen Krieg, mussten nach ihrer Heimkehr in ihren Heimatdörfern Amputationen vornehmen, weil sie in den Lazaretten diese beobachtet hatten und deshalb als Experten galten. Das fanden die beiden Macher der Ausstellung bei ihren Recherchen heraus. Hinzu kommen Kuriositäten: Ärzte wurden bis in die 1970er Jahre von der Landbevölkerung vereinzelt noch mit Naturalien wie Kartoffeln vom Acker bezahlt. Müller-Bongard: „All das zeigt, auf welch hohem Standard wir heute oft unzufrieden sind.“