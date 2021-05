Heimat : Viel planen – viel verschieben – viel zu lesen

Morbach Der Hunsrückverein muss fast alle seine Veranstaltungen absagen oder mit Hoffnung auf Besserung ins kommende Jahr verlegen. Unterdessen ist das neue Jahrbuch mit mehr als 200 Seiten Heimatkundlichem erschienen.

Doch stehen die Aktivitäten des Hunsrückvereins wegen der coronabedingten Einschränkungen unter keinen guten Voraussetzungen. Beispiel Ortsgruppe Morbach: „Es ist alles wie ein Ruhen. Nichts kommt in die Pötte“, sagt Wanderwart Berthold Staudt. „Ich habe einen Wanderplan für dieses Jahr erstellt, aber die Wanderungen sind eingestellt“, so Staudt. Auch die Vier-Tages-Fahrt an die Jagst in Baden-Württemberg, die bereits für 2020 vorgesehen war und jetzt nachgeholt werden sollte, ist auf kommendes Jahr verschoben.