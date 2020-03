Kommunalpolitik : Huperather Rat kommt zusammen

Hupperath (red) Das Projekt „Kloster, Kirchen, Wallfahrt und das Fahrrad“ der Verbandsgemeinde Wittlich-Land ist Thema in der anstehenden Sitzung des Gemeinderats Hupperath.

Weiterhin werden im öffentlichen Sitzungsteil unter anderem Mängel in den Straßeneinlaufanschlussleitungen des Neubaugebiets Auf Scharlatz (erster Bauabschnitt) besprochen sowie eine Grundsatzdiskussion über erneuerbare Energien thematisiert. Die Sitzung beginnt am Donnerstag, 5. März, um 18 Uhr im Mehrzweckbereich der Humbrechthalle in Hupperath.