Morbach Zu viele Auflagen: Lichterfahrt abgeblasen

Jonas Gemmel, zweiter Vorsitzender der Landjugend aus Guthental/Morbach, fragte daraufhin bei der Kreisverwaltung nach. Der LBM war nicht in die Anfrage involviert, teilte unserer Zeitung auf Anfrage mit, dass es sich um eine verkehrsbehördliche Angelegenheit der Verkehrsbehörde bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich handele. Laut Aussage der Kreisverwaltung hatte sich die Landjugend telefonisch mit der Unteren Straßenverkehrsbehörde in Verbindung gesetzt und mitgeteilt, dass man beabsichtige, am 15.Dezember eine weihnachtliche Lichterfahrt mit Traktoren von Berglicht bis Gonzerath durchzuführen. Die Kreisverwaltung habe unter anderem erläutert, dass zusätzliche (Weihnachts-) Beleuchtung und etwaige Anbauten an den Traktoren das Sichtfeld des Fahrzeugführenden beeinträchtige und zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Fahrzeugs führen könne.