Kurioses : Hut ab, in Dodenburg

Dodenburg (cha) Der militärische Alltag ist geprägt von strengen Regeln, der amerikanische erst recht. Die Uniform muss getragen werden, sitzen und sauber sein. Der Vorgesetzte muss gegrüßt und mit Dienstgraden angesprochen werden.

Und so weiter, und so fort.

Nun gibt es aber auch auf amerikanischen Stützpunkten Orte, wo man es mit all diesen Vorschriften nicht so genau nimmt. In den sogenannten „No Hat Areas“, zum Beispiel auf der Air Base Spangdahlem, muss nicht militärisch gegrüßt werden. Und auch der Hut, der nur zur Uniform gehört, darf abgenommen werden.

Doch warum steht so ein Schild ausgerechnet an einem Dodenburger Angelweiher? Das Örtchen liegt doch recht weit vom Flugplatz entfernt, zumindest außerhalb des Dienstbezirks. Wir haben also mal bei der Ortsbürgermeisterin nachgefragt, was es damit auf sich hat. Und die wiederum hat sich an den Besitzer des Gewässers gewandt.