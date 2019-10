Ideen Café : Mitmachen im Ideen Café

Morbach (red) Die Begegnungsstätte Morbach veranstaltet am Dienstag, 15. Oktober, um 19 Uhr ein Ideen-Café in der Birkenfelder Straße 14. Das Angebot richtet sich an alle Interessierten, die gerne etwas für Menschen tun und ihre Ideen und Fähigkeiten einbringen möchten.

