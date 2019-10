Infrastruktur : Ideen für zukunftsfähige Dörfer gesucht

Bernkastel-Wittlich Mit den Projekten „Zu Hause alt werden“ und „Zukunfts-Check Dorf“ stellt sich der Landkreis gegen die negativen Folgen des demografischen Wandels und fördert seine Gemeinden beim Aufbau zukunftsfähiger Strategien, damit unsere Dörfer als attraktive Lebensräume für Jung und Alt erhalten bleiben.

Lebensräume, in denen Angebote der Nahversorgung gewährleistet werden. Das Projekt „Zu Hause alt werden“ stellt finanzielle Fördermittel im Rahmen von Ideenwettbewerben bereit, durch die gemeindeeigene Kümmererstrukturen aufgebaut werden können. Der „Zukunfts-Check Dorf“ bietet Unterstützung bei der Fortschreibung von Dorfentwicklungskonzepten und der Entwicklung förderfähiger Maßnahmen. Beide Projekte werden am Mittwoch, den 13. November, in der Kreisverwaltung (Kurfürstenstraße 16, Wittlich) vorgestellt. In einer einleitenden Präsentation wird die Stabsstelle Kreisentwicklung den demographischen Wandel erläutern. Bereits ab 17 Uhr gibt es Informationsstände über Projekte guter Praxis der sozialen Dorfentwicklung. Die Projektvorstellung eröffnet um 18 Uhr Landrat Gregor Eibes. Die Veranstaltung zeigt, was auf örtlicher Ebene getan werden kann und welche Unterstützung der Landkreis bietet.