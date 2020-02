Workshop : Ideen-Schmiede in Morbach

Morbach (red) Die katholische und evangelische Kirchengemeinde, die Einheitsgemeinde Morbach sowie der Caritasverband Mosel-Eifel-Hunsrück laden Bürger, die eigene Hobbies und Talente mit anderen teilen möchten, in die Begegnungsstätte „MiMo“ in der Birkenfelder Straße 14 in Morbach ein.



