Förderung : Ideen und Projekte für die Mosel gefragt

Bernkastel-Wittlich Mit ihrer Auswahl hat die Lokale Aktionsgruppe Mosel (LAG Mosel) den Weg frei gemacht für rund 556 000 Euro an Fördermitteln.

„Wir brauchen in der Region kommunale genauso wie private Investitionen. Beides muss Hand in Hand laufen, nur so bleibt die Region auch dauerhaft als Lebens- und Erholungsstandort attraktiv“, ist Christiane Horsch als Vorsitzende der Lokalen Aktionsgruppe Mosel (LAG Mosel) überzeugt. Die LAG habe mit den zur Verfügung stehenden EU- und Landesmitteln die Möglichkeit, neben Kommunen, Stiftungen oder Vereinen auch private Unternehmen zu fördern und habe davon auch wieder regen Gebrauch gemacht, so Horsch weiter. Insgesamt stehen der LAG Mosel für die Förderperiode 2014 bis 2022 rund drei Millionen Euro an Fördermitteln zur Verfügung.