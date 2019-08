Infrastruktur : Ein neuer alter „roter Brummer“

Hermeskeil/Thalfang/Morbach Interessengemeinschaft Nationalparkbahn kauft historischen Schienenbus für Touristenfahrten

Die Interessengemeinschaft Nationalparkbahn hat nun einen eigenen Schienenbus, mit dem sie in Zukunft Sonderfahrten auf den Gleisen der alten Hunsrückbahn anbieten will. „Für das Projekt Nationalparkbahn konnten wir einen Schienenbus der Baureihe VT 95 mit passendem Beiwagen (VB) kaufen“, erklärt Patrick Pandels, zweiter Vorsitzender der Interessengemeinschaft. Dabei handele es sich um die Fahrzeuge 795 627 (VT) und 995 497 (VB) der Köln-Bonner-Eisenbahnfreunde (KBEF). Diese Busse wurden wegen ihres Fahrgeräusches und ihrer Farbe gerne „rote Brummer“ genannt.

Die Garnitur soll in diesem Monat per Schwertransport zunächst nach Schwarzerden verbracht. „Hier werden wir die Fahrzeuge in Kooperation mit den Kollegen der Ostertalbahn betriebsfähig aufarbeiten und optisch in den Zustand der frühen 1970er Jahre versetzen“, sagt Pandel. Derzeit ziert noch ein Graffiti das Fahrzeug. Erste Einsätze seien für das Frühjahr 2020 geplant.