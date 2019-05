Hilfe : IGFM-Delegation besucht Flüchtlingslager

Wittlich (red) Eine Delegation der IGFM hat Flüchtlingslager im Irak besucht. Es wurden 30 Interviews mit IS-Opfern – junge Mädchen, Jungen und Frauen, die beim IS verkauft wurden – geführt. Die Mädchen wurden als als Sexsklavinnen verkauft, die Jungen kamen, nachdem sie den Koran auswendig gelernt hatten, in IS-Trainingslager, um an Waffen trainiert zu werden.

