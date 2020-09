Organisation : IGFM Wittlich schickt Hilfstransporte los

Wittlich (red) Der 488. Hilfstransport der IGFM (Internationale Gesellschaft für Menschenrechte) in Wittlich wurde zum Verein MDD Merhamet in Prijedor in Bosnien und Herzegowina mit der Vorsitzenden Mesudija Selman und dem IGFM-Vertreter Mirsad Duratovic geschickt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken