Bildung : Soziales Jahr: Freiwillige gesucht 

Salmtal Interessierte können sich bis zum 30. Juni an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Salmtal für ein Freiwilliges Soziales Jahr bewerben. Die Teilnehmer arbeiten ein Jahr lang an der Schule und lernen verschiedenste Inhalte des Schulalltags kennen.

Neben der Mitarbeit in der Unterrichtsgestaltung, dem Fördern in Gruppen- und Einzelarbeit steht auch der Nachmittagsbereich als Aufgabenfeld an.