Blaulicht : Illegal entsorgter Sperrmüll in Morbach-Hinzerath

Foto: Fritz-Peter Linden

Morbach-Hinzerath Vermutlich in der Nacht vom 05. auf den 06. September wurden in der Gemarkung Morbach-Hinzerath auf einem Feldweg am Waldrand zwischen der Ortslage und der B 327 mehrere große Möbelstücke, unter anderem eine Couch entsorgt.

Das teilt die Polizei mit.