Archäologie : Mit Schautafeln und Multimedia

Morbach-Wederath Im Archäologiepark Belginum ist die Sonderausstellung „Die Dame von Schengen“ mit drei Monaten Verspätung eröffnet worden.

In einer abwechslungsreichen Präsentation erfahren die Besucher viel Wissenswertes von zwei Menschen aus einem 2500 Jahre alten Gräberfeld, das 1995 bei Schengen in Luxemburg per Zufall entdeckt wurde. Große Schautafeln mit Informationen über Schmuck, Kleidung und Textilherstellung aus dieser Zeit wechseln sich ab mit multimedialen Präsentationen und Vitrinen, die aufschlussreich darstellen, wie die Menschen damals gelebt, gearbeitet und ausgesehen haben. „Die Anzahl der Armreifen stellt den sozialen Status der Personen dar“, erklärt Dr. Fabienne Meiers, die für die Konzeption der Ausstellung mit verantwortlich ist, während einer Führung, bevor sie kenntnisreich weitere Fakten anschaulich erläutert.

„Wir sind ein kleines Haus, legen aber Wert darauf, dass wir in der ersten Liga spielen“, sagt der Morbacher Bürgermeister Andreas Hackethal bei der Begrüßung der 65 Gäste zur Ausstellungseröffnung. Aufgrund der Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie findet diese draußen auf den Treppen zwischen den Gebäudeflügeln statt. Wobei die Besucher an der frischen Luft dort wenig auf Masken und erforderliche Abstände achten. Anders bei den Besichtigungen am Ausstellungstag: Führungen gibt es nur in kleinen Gruppen und mit Maske.