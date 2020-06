Chance für die Kulturarbeit : Neue Weichen für Belginum

Foto: klaus kimmling

Morbach-Wederath Nach vielen Jahren geht die Leiterin des Archäologieparks, Rosemarie Cordie, in den Ruhestand. Am Museumsstandort soll sich künftig einiges ändern. Bürgermeister Andreas Hackethal strebt an, dort die Kulturarbeit der Gemeinde zu bündeln.

Dem Archäologiepark Belginum steht ein Umbruch bevor. Die Einrichtung war und ist bislang sehr mit der Person Dr. Rosemarie Cordie verbunden. Diese geht Ende September in den Ruhestand.

Zeitnah wird die Rückkehr von Franziska Fleckser, der Leiterin der Morbacher Tourist-Information, aus der Elternzeit erwartet. Der Rathaus-Chef Andreas Hackethal will für die Zukunft von Belginum neue Akzente setzen und personell neue Weichen stellen. Er will dem Morbacher Gemeinderat deshalb in der kommenden Sitzung des Gemeinderates Morbach am Montag 29. Juni, eine ganze Reihe von Vorschlägen machen, die den Tourismus und die Kulturarbeit in der Gemeinde neu strukturieren sollen.

Er wird empfehlen, kulturfördernde Maßnahmen zu intensivieren und zu bündeln mit dem Ziel, eine zukunftsfähige Ausrichtung der Kulturlandschaft innerhalb der Gemeinde Morbach zur Stärkung der Lebensqualität und touristischen Infrastruktur im ländlichen Raum zu schaffen.

Der Bereich Kultur soll von der Tourist-Information abgekoppelt und eine Kultureinrichtung im Archäologiepark geschaffen werden. Zu den Kernaufgaben sollten künftig gehören, das kulturelle Leben in der Gemeinde mit der Bereitstellung kultureller Infrastruktur zu fördern, neue Konzepte zur Kultur- und Bildungslandschaft zu initiieren, aktuelle Schwerpunktthemen zu setzen, Sonderprojekte zu realisieren und ein breites Kulturmarketing zu betreiben.

Die Kultureinrichtung soll die kommunalen kulturellen Einrichtungen der Gemeinde unterstützen. Mit der Universität Trier will Hackethal über die künftige wissenschaftliche Arbeit im Archäologiepark verhandeln. Insgesamt soll unter anderem die Stärkung des Standortes Belginum als kulturelles Eingangstor der Gemeinde als „Tor zum Hunsrück“ (Hochmoselübergang) und die Entwicklung eines Zukunftskonzeptes für Zukunftsperspektiven von Belginum erreicht werden. Auch die Kulturarbeit in der Gemeinde soll besser vernetzt und gestärkt werden. Für das Kulturzentrum Belginum gibt es einen zusätzlichen Personalbedarf von 0,6 Stellen.