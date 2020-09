Sitzung : Im Ausschuss: Wiedereröffnung der Moseltherme

Traben-Trarbach (red) Eine öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach findet am Donnerstag, 10. September, 17 Uhr, im Bürgersaal des alten Rathauses Traben statt. Themen sind unter anderem eine Allgemeinverfügung zur Festsetzung der Außenbewirtungszeiten, die Zustimmung der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach zur Aufnahme der Koblenz Touristik GmbH als Gesellschafter der Mosellandtouristik, die Neubeschaffung eines Fahrzeuges zum Betrieb des Seniorenbusses in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach, die Teilfortschreibung Erneuerbare Energien des Flächennutzungsplans der VG Traben-Trarbach sowie die mögliche Erweiterung der Feuerwehrhäuser in Bengel und Olkenbach.

