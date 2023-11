Ein Hotel als Wein-Begegnungszentrum Das Deinhard’s in Bernkastel-Kues: Nach dem Standesamt zieht bald eine ganz besondere Manufaktur ein

Es war eine Idee, die schon vor der Corona-Pandemie geboren wurde: Michael Willkomm, Geschäftsführer der Weinkellerei Peter Mertes, hatte die Idee, in Bernkastel-Kues ein Begegnungszentrum für Freunde der Weinkultur zu schaffen. Als er dann mehrere Grundstücke am Gestade mitten in der Altstadt erwarb, reifte der Plan, dort nicht nur ein Hotel, sondern eben ein Zentrum zu bauen, in dem möglichst viele Facetten der Weinkultur abgebildet werden können.