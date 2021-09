Mobilität : Wenn der Schulbus nicht mehr fährt – Eltern aus dem Raum Thalfang klagen über Probleme mit neuem Fahrplan

Am Donatusplatz in Hermeskeil steigen auch Schüler aus der Verbandsgemeinde Thalfang in Busse, die sie nach Hause bringen. Für manche kleinere Orte wie Gielert und Immert sind jedoch bei den seit 1. September gültigen neuen Fahrplänen Anbindungen weggefallen. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Gielert/Immert Die Fahrt zur Schule nach Hermeskeil ist für manche Kinder aus der Verbandsgemeinde Thalfang deutlich kompliziert geworden. Neue Fahrpläne im Hochwald bedeuten für betroffene Eltern teils erhebliche Nachteile. Warum die zuständige Kreisverwaltung Trier-Saarburg keinen Grund für Anpassungen sieht und was sie anbietet.

Zu den Betroffenen zählt der Sohn des Gielerter Ortsbürgermeisters Dieter Räsch. Bisher ist der 16-Jährige, der die zehnte Klasse des Hermeskeiler Gymnasiums besucht, morgens einfach in Gielert in den Bus eingestiegen. Doch jetzt müssen sich die Eltern darum kümmern, dass ihre Kinder zum Bus kommen, der nur noch ab Thalfang fährt. „Mein Sohn ist sauer ohne Ende“, sagt Räsch. Auch er selbst als selbständiger Handwerker müsse schauen, wie er seinen Alltag so organisiere, dass er seinen Sohn nach Thalfang bringen und dort wieder abholen könne. Zumal die neue Regelung erst kurzfristig bekanntgemacht worden sei. Die Eltern bekämen für ihre Fahrten ein Entgelt angeboten.

Betroffen sind auch Zoe und Mira Steinmacher aus Immert. Zwar kommen die zehnjährigen Zwillinge mit dem Bus morgens weiterhin von Immert nach Thalfang, aber mittags nicht mehr nach Hause, berichtet ihre Mutter Nathalie Steinmacher: „Ich muss sie dann in Thalfang abholen.“ Besonders ärgerlich: Mittags fährt ein Bus in Richtung Immert, den die beiden Mädchen aber um zehn Minuten verpassen.

Wie kommt es zu diesen neuen Verbindungen, die Familien vor solche Schwierigkeiten stellen? „Eine Verpflichtung zur Einrichtung eines Busangebots besteht erst dann, wenn mindestens fünf Kinder oder Jugendliche zu befördern sind“, sagt Martina Bosch, Pressesprecherin der Kreisverwaltung Trier-Saarburg, auf TV-Nachfrage. Der Kreis ist in diesen Fällen für den Transport der Schüler nach Hermeskeil zuständig. Diese beschriebene Regelung gelte seit vielen Jahren und sei durch ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Koblenz bestätigt worden, teilt die Sprecherin mit. Sind es weniger als fünf Kinder, gelte der Einsatz eines Schulbusses als unwirtschaftlich. Die Regelung werde im gesamten Kreis Trier-Saarburg angewendet und auch von anderen Landkreisen sowie der Stadt Trier praktiziert. Für den betroffenen Schüler aus Gielert übernehme die Kreisverwaltung auf Antrag die Fahrtkosten in Höhe der Kosten einer Fahrkarte im ÖPNV für die Strecke von Gielert nach Thalfang.

Mancher Lokalpolitiker hält das für eine schlechte Lösung und fürchtet, dass Dörfer ihre Attraktivität für junge Familien verlieren könnten. „Kleine Orte wie wir sind so auf dem absteigenden Ast“, beklagt der Immerter Ortsbürgermeister Marco Wagner. Die Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf sei weder vorab über die geplanten Änderungen informiert, noch in den Entscheidungsprozess eingebunden worden, bemängelt Bürgermeisterin Vera Höfner. Nach Bekanntgabe der Änderungen habe man unverzüglich Kontakt mit dem Verkehrsverbund Region Trier (VRT) aufgenommen sowie zur Nachbarkommune VG Hermeskeil. Eine Verbesserung habe man an der Haltestelle Feldstraße in Thalfang erreichen können. Nach Einwendungen von Eltern und der Verwaltung werde diese doch wieder für Gymnasialschüler angefahren.