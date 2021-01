Energie : Im Februar soll der erste Strom bei Gielert fließen

Info

Der Energiepark Gielert soll künftig jährlich rund 28 Millionen Kilowattstunden Strom produzieren. so viel verbrauchen rund 17 000 Menschen in ihren Häusern und Wohnungen. Projektentwickler ist die Firma Abo Wind AG aus Wiesbaden. Sie errichtet Windenergie und Solarprojekte, 31 davon in der VG Thalfang. Das Gielerter Vorhaben ist das erste Kombi-Projekt. Das 1996 gegründete Untenehmen hat bislang Projekte mit 3500 Megawatt Leistung realisiert. Das jährliche Investitionsvolumen beträgt nach Angaben des Unternehmens 500 Millionen Euro. Bei Abo Wind sind in 16 Ländern rund 700 Mitarbeiter beschäftigt.