Natur : Eichelhäher helfen im Wald

Das wird ein Festschmaus für die Eichelhäher. Frische Eicheln bekommen sie auf einem Holztablett. Dabei helfen mit: Stefanie Berens, Thomas Braun sowie Leonie und Francesca Zent (von links). Foto: Christina Bents

Klausen Im Forstrevier Klausen unterstützen tierische Helfer das Aussähen von Eicheln.

Es ist kein Silbertablett, auf dem die Eichelhäher ihr Fressen bekommen, aber das ist ihnen wahrscheinlich auch nicht wichtig. In einer flachen Kiste, die aus Holzscheiten zusammengenagelt worden ist, liegen mehrere Kilogramm Eicheln. Und die finden sie sehr schmackhaft. Da sie nicht alle auf einmal fressen können, vergraben sie die Eicheln als Vorrat. Meist vergessen sie aber, wo sie ihre Vorräte gebunkert haben und so bleiben die meisten Eicheln im Boden. In den nächsten Jahren wachsen sie zu kleinen Eichenpflänzchen und in den nächsten Jahrzehnten zu Eichenbäumen heran.

Damit das so funktioniert, muss der Mensch ein wenig nachhelfen. Deshalb haben sich schon am frühen Morgen Leonie Zent, die ein freiwilliges ökologisches Jahr im Forst absolviert, Stefanie Berens, Forststudentin, die ein Praktikum macht, Francesca Zent, ebenfalls Praktikantin und Thomas Braun, der sich für einen ökologischen Freiwilligendienst entschieden hat, getroffen. Sie beladen einen kleinen Hänger mit etwa 60 Kilogramm Eicheln, einer Leiter, einem Hammer, Pfählen und einer Pfahlramme. Dann geht es in den Wald. In einem Bestand mit Buchen und Douglasien steigen sie aus. Hier sollen in einigen Jahren Eichen den Bestand bereichern. Und dabei sollen die Eichelhäher helfen, indem sie Eicheln verteilen.

Extra Eichelhäher Der Eichelhäher, der auch Waldhäher oder Markwart genannt wird, ist zwischen 30 und 35 Zentimeter groß, hat blau-schwarze Flügeldecken, eine rosafarbene Rücken- und Oberseite, schwarze Schwanzfedern und weiße Bürzel. Er ernährt sich von Getreide, Eicheln, kleinen Säugetieren, Nussfrüchten, Obst und Insekten. In Asien, Europa und Nordafrika kann man ihn in Laub-, Nadel und Mischwäldern finden. Seine Feinde sind Greifvögel. In Brandenburg ist der Eichelhäher der Wappenvogel der Wald­umbaukampagne geworden.

Ohne Eichenbäume sind aber auch keine Eicheln da, die verteilt werden können. Deshalb stellt das Team des Forstreviers welche zur Verfügung – in Kistchen, die auf Pfählen in einer Höhe von eineinhalb Metern für die Eichelhäher gut zu sehen sind.

Alois Meyer, Förster in Klausen, sagt: „Der Klimawandel macht dem Wald sehr zu schaffen und in vielen Bereichen müssen Bäume nachgepflanzt werden. Dabei kann der Eichelhäher helfen, denn Eichen werden weiterhin für die Forstwirtschaft wichtig bleiben.“ Und: „Ob es bei uns im Wald funktionieren wird, muss man abwarten, aber einen Versuch ist es wert. In Nordrhein-Westfalen hat man gute Erfahrungen gemacht.“

Dort wurde nach dem Orkan Kyrill ein „Tisch-Deck-Projekt“ gestartet. Es wurde beobachtet, dass die Eichelhäher die Eicheln sogar sortieren, die guten nehmen sie mit, die schlechten lassen sie liegen. Bis zu 5000 Eicheln vergräbt er in einem Herbst, daraus könnte nach Schätzung von Fachleuten 30 Eichen pro Hektar wachsen.

An 14 Stellen im Klausener und Osann-Monzeler Wald wurden nun Eichel-Tabletts aufgestellt, die immer wieder aufgefüllt werden müssen. Erste Erfolge kann man in den nächsten Jahren sehen, anschließend müssen die kleinen Pflänzchen vor Verbiss geschützt und später freigestellt werden, damit sie Licht und Platz zum Wachsen haben.