Umwelt : Start frei für die neue Kläranlage

Talling Zehn Jahre lang ist in Talling über eine Erneuerung der bisherigen Pflanzenkläranlage beraten worden. Im Frühsommer soll es mit den Arbeiten losgehen.

1990 ist die derzeitige Anlage als zweite Pflanzenkläranlage in Rheinland-Pfalz in Betrieb genommen worden. Nach etwa 25 Jahren sei deren Aufnahmekapazität und Lebensdauer überschritten, so dass bereits 2013 über eine Sanierung gesprochen und eine mögliche Zusammenlegung mit der Kläranlage Schönberg-Neunkirchen diskutiert wurde. 2017 sei man dann nach diversen Studien zum Ergebnis gekommen, dass ein Neubau am jetzigen Standort die wirtschaftlichste Variante sei. „Wir warten auf die Förderzusage über 580.000 Euro und das finale Go der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord“, sagt Werkleiter Peter Piegza. Er hofft, im Mai 2023 mit den Bauarbeiten starten zu können. Je nach Wetterlage und auch abhängig von den Lieferbedingungen rechnet er mit einer Bauzeit zwischen 18 Monaten und zwei Jahren. Ein Teil der bestehenden Kläranlage wird abgebaut, die neue biologische Kläranlage installiert und in Betrieb genommen und anschließend der Rest der bisherigen Kläranlage abgebaut. „Das Wasser wird immer gereinigt“, sagt Brück.