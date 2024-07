Auch ohne Quote Gemeinderat: Frauen machen Zeltingen-Rachtig stark

Frauenquote? In Zeltingen-Rachtig musste in dieser Kommunalwahl keine Partei Frauen in ihre Listen zwingen. Tatsächlich besteht der Zeltingen-Rachtiger Gemeinderat – zählt man die Bürgermeisterin mit – exakt zu 50 Prozent aus acht Frauen und acht Männern, die aus drei politischen Gruppen kommen: Der Bürgerliste, der FWG und der CDU. Der Volksfreund hat mit drei Frauen aus diesem Gremium gesprochen.