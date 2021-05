Wirtschaft : Gewerbegebiet Andel: Weinberg-Panorama statt Betonwüste

Bernkastel-Kues Unzählige Waren und Dienstleistungen haben ihren Ursprung in Gewerbegebieten. Und tausende Menschen in der Region verbringen dort auf der Arbeit einen großen Teil ihrer täglichen Zeit. Die TV-Serie „Gewerbe leben“ hat sich in Bernkastel-Andel umgeschaut.

Von Martin Recktenwald

Der Begriff malerisch wird eher selten im Zusammenhang mit Gewerbegebieten verwendet. Im Fall von Bernkastel-Andel hat er jedoch zumindest eine gewisse Berechtigung. Denn wohl nur wenige können bei der Arbeit einen derartigen Ausblick genießen: Die Kulisse der Bernkastel-Kueser Weinberge ist allgegenwärtig.

Solche Aspekte können durchaus bei der Ansiedlung von Unternehmen eine Rolle spielen. Das zeigt das Beispiel des Weinguts „Dr. H. Thanisch, Erben Müller-Burggraef KG“. „Wenn hier Kunden unseren Wein probieren, sehen sie dabei direkt auf die Weinberge. Beispielsweise den Bernkasteler Doktorberg, wo wir unsere Spitzenlagen haben“, benennt der Betriebsleiter Maximilian Ferger einen gewichtigen Standortvorteil. Hauptargument für den Umzug in das neu erschlossene Gewerbegebiet Bernkastel-Andel war allerdings die Verkehrssituation. „Wir saßen vorher in der Saarallee am Kueser Moselufer. Das war zwar ein schönes Ambiente, aber für den Lieferverkehr immer sehr eng“, erzählt Ferger.

EXTRA Drei Fragen an … Wolfgang Port Foto: TV/Klaus Kimmling …. Wolfgang Port, Stadtbürgermeister Bernkastel-Kues Wie hat sich das Gewerbegebiet Bernkaste-Andel seit den Anfängen entwickelt? Vor zirka fünf Jahren ist die Stadt Bernkastel-Kues aktiv in die Vermarktung des Gewerbegebietes Bernkastel-Andel eingestiegen. Die erste Firma, die sich angesiedelt hat, war Putz und Stuck Ehses mit einer Lagerhalle. Die gesteckten Erwartungen sind leider nicht ganz erfüllt worden – wir hätten gerne schneller verkauft. Worin sehen Sie Stärken und Schwächen des Gebietes? Der Standort Bernkastel-Andel ist verkehrstechnisch sehr gut angebunden. In kürzester Zeit erreicht man den Hunsrückflughafen Hahn und über die B 50 neu und die Hunsrückhöhenstraße den Autobahnanschluss ins Rhein-Main-Gebiet. Auch die Anbindung Richtung Luxemburg ist schnell zu erreichen. Durch die Randlage des Gewerbegebietes erfolgt der Zulieferverkehr nicht direkt durch die Stadt. Mit dem angrenzenden Gewerbegebiet Mülheim bietet sich eine kommunale Zusammenarbeit vor allem im Hinblick auf die Vermarktung und in der Organisation von Veranstaltungen. Zuletzt gab es in den beiden Gewerbegebieten eine gemeinsam vermarktete Gewerbeschau. Als Schwachpunkt sehen wir die geringe Außenwahrnehmung und die schlechte Internetqualität (30Mbits/min). Wo sehen Sie Bernkastel-Andel in zehn Jahren? Sind weitere Ansiedlungen in Sicht? In zehn Jahren dürften alle Grundstücke verkauft sein – aktuell sind noch elf Grundstücke frei. Um als Wirtschaftsstandort interessant zu bleiben, ist die Verfügbarkeit von Gewerbeflächen sehr wichtig. Von daher will die Stadt auch weitere Gewerbeflächen schaffen. Besonders interessant für die Stadt Bernkastel-Kues wäre die Ansiedlung eines Baumarktes.

Deshalb ergriff das Weingut 2015 als einer der ersten Betriebe die Gelegenheit, sich auf dem Andel-Areal anzusiedeln. Hier können die LKW unbehindert von innerstädtischem Verkehr anfahren und auf dem Parkplatz finden gleich mehrere von ihnen Platz. Da „Dr. H. Thanisch“ ein sehr ausgeprägtes Export-Segment hat – insbesondere die USA zählen zu den wichtigen Absatzmärkten – ist das Argument der Verkehrsanbindung für Lieferungen umso bedeutender.

In der Anfangsphase siedelte sich unter anderem auch das Deutsche Rote Kreuz, namentlich die DRK-Rettungsdienst Eifel-Mosel-Hunsrück gGmbH, mit einer Rettungswache auf den Gewerbeflächen am Hang an. Seitdem hat sich in den Folgejahren aber recht wenig getan, obwohl das unmittelbar angrenzende Gewerbegebiet Mülheim mit Betrieben vollgepackt ist. Bernkastel-Andel ist eigentlich eine logische Flächenerweiterung des Areals. Und die Infrastruktur ist vorhanden. Auch mit Bus oder Fahrrad, über den Moselradweg, ist alles gut angebunden. Supermarkt, Imbiss und Bäckerei bieten der Belegschaft Angebote zur Mittagsverpflegung. Nichtsdestotrotz geriet die Ansiedlung eine Zeit lang ins Stocken. Jüngst hätten sich aber wieder Interessenten gefunden, meldet Stadtbürgermeister Wolfgang Port. Er hofft, dass die Freiflächen nun Stück für Stück geschlossen werden.