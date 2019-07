Sicherheit : Wenn sich Rehe paaren, steigt die Gefahr

Morbach Gerade im Hochsommer müssen Autofahrer mit verstärktem Wildwechsel rechnen.

Die Rehunfälle zur Paarungszeit unterscheiden sich grundlegend von den sonstigen Wildunfällen, die vorzugsweise in der Dämmerung geschehen. Zum einen sei damit zu rechnen, dass die Rehe auch tagsüber über die Straße laufen. Und zum zweiten geschieht das oft in einem hohen Tempo. „Das macht das Treiben umso gefährlicher“, sagt Womelsdorf. „Umso aufmerksamer sollten die Autofahrer jetzt auch über Tag und selbst in der Mittagszeit mit Wildbegegnungen rechnen, um einem Unfall vorzubeugen“, so der Appell des Forstamtsleiters an die Autofahrer.