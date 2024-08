Hotel „Zum Anker“ Vollblut-Gastronom in Neumagen-Dhron: „Die Mosel bringt dir Geld und sie nimmt es dir“

Seit 17 Jahren betreibt Udo Thull (Foto) erfolgreich das Hotel „Zum Anker“ am Moselufer in Neumagen-Dhron. Viele kennen den gelernten Koch noch aus seiner Zeit in Trier, wo er mit seiner Mutter Karin Thull das bekannte Restaurant Postillon führte.

Foto: Monika Traut-Bonato