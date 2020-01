Närrisches Jubiläum : In Breit werden seit 66 Jahren Fastnachtssitzungen gefeiert

Ob 2018 (Foto links) oder bei den anderen unzähligen Sitzungen in den vergangenen 66 Jahren: In Breit wurde immer gut und gerne gefeiert. Musik spielte dabei schon immer eine große Rolle, die Karnevalisten aus dem Hochwald haben sogar ein eigenes Lied, das traditionell den Schlusspunkt der Sitzungen bildet. Foto: TV/Peter Schu

Breit Im Hunsrückort Breit wird ein närrisches Jubiläum gefeiert. In 66 Jahren Fastnacht im Dorf gab es viele Reden und Tänze, eine Sitzung bei Kerzenschein und ein eigenes Lied, das jährlich der Schlusspunkt der Sitzungen ist.

Zwei Jubiläen werden in diesem Jahr im Hunsrück-Dorf Breit gefeiert: Bevor die Gemeinde ihr 800-jähriges Bestehen (wie der Klausener Ortsteil Pohlbach und Flußbach in der VG Traben-Trarbach) offiziell würdigt (siehe Info, ausführlicher Bericht folgt), stehen im Februar die beiden Jubiläumssitzungen zu 66 Jahre Fastnacht in Breit an. „In der Regel treffen wir uns das erste Mal im Oktober zur Vorbereitung“, sagt Lukas Eiden, der Sitzungspräsident ist. Dann wird geplant, organisiert und geprobt bis zur Fastnacht.

Dass die beiden besonderen Sitzungen in dieser Session nicht an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden gefeiert werden wie sonst üblich, hängt mit der Kirmes im Nachbarort Büdlich zusammen. Denn dort ist am zweiten Februar-Wochenende und damit auch am 8. Februar, traditionell Kirmes. „Da haben wir Rücksicht drauf genommen, wir können uns ja nicht gegenseitig die Leute wegnehmen. Sonst hätten wir die Sitzungen am 8. und 15. Februar gefeiert“, sagt Eiden. Zudem sind über die Vereinszugehörigkeit auch viele Breiter in Büdlich an der Kirmes im Einsatz.

Foto: TV/Lukas Eiden 17 Bilder So wurde in den vergangenen Jahren in Breit gefeiert.

Info Der Elferrat und die Franzosen Muss der Elferrat immer aus elf Menschen bestehen? Das Narrenlexikon (www.narrenlexikon.de) ist da der gleichen Meinung wie Sitzungspräsident Lukas Eiden: Nein! Hier der Auszug aus dem Online-Beitrag: In heutigen Karnevals- und Faschingsvereinen hat der Elferrat vor allem organisatorische Aufgaben. Zum Beispiel plant diese Gruppe (der meist mehr als elf Menschen angehören) Karnevalssitzungen, Umzüge und andere Veranstaltungen. Bei der Mehrzahl der traditionellen Vereine besteht der Elferrat ausschließlich aus Männern. In anderen Vereinen sind auch Frauen zugelassen bezeihungsweise stellen einen eigenen Rat. Historisch betrachtet hat der Elferrat auch eine politische Dimension. Die Elf ist nämlich nicht nur eine närrische Zahl, abgeleitet vom offiziellen Karnevalsbeginn am 11.11., sondern steht auch für das Motto der französischen Revolution „Egalité, Liberté, Fraternité“ (wobei die Reihenfolge der Wörter verändert wurde). E für Egalité, L für Liberté und F für Fraternité. Als das linksrheinische Deutschland zu Beginn des 19. Jahrhunderts von Napoleons Truppen besetzt war, bekamen die Bürger (bei allen sonstigen Einschränkungen) ein Mehr an politischen Freiheiten. Mit der militärischen Niederlage Frankreichs wichen diese Freiheiten erneut der preußischen Restauration. Der Elferrat war in diesem Sinne ein Bekenntnis für die verloren gegangenen „demokratischen“ Rechte – und das unter dem Deckmantel karnevalistischer Narretei.

Danach, dass es in Breit, in dem rund 300 Einwohner leben, überhaupt noch zwei Karnevalssitzungen gibt, sah es Anfang der 2000er nicht immer aus. Die Besucherzahlen waren rückläufig, das etwa 150 Gäste fassende Gemeindehaus – vor 20 Jahren renoviert und noch immer in Top-Zustand – war nicht immer gut besucht, wie Eiden sagt. Dennoch haben die Karnevalisten daran festgehalten, zwei Sitzungen anzubieten. „Das war auch gut so, seit einigen Jahren hat sich das wieder geändert. Wer weiß, wie es gekommen wäre, hätten wir uns anders entschieden.“

In den vergangenen 66 Jahren haben die Breiter so einiges erlebt an Fastnacht. Als Sturm Wiebke im Frühjahr 1990 die Stromversorgung (nicht nur) im Hochwald lahm legte, „wurde die Sitzung bei Kerzenlicht gefeiert“, erzählt Lukas Eiden, heute knapp 30 Jahre alt und damals altersbedingt noch nicht dabei. Ein Jahr später fiel in der Session 90/91 wegen des Irankriegs gar die komplette Fastnacht aus. Eines ist den Breitern allerdings seit einigen Jahren geblieben: ihr eigenes Lied, „Ein kleines Dorf im Hunsrück“. Das haben die Brüder Ewald und Hermann Barthen einst eigens für Breit getextet. „Und es macht bis heute immer den Anschluss der Sitzung, noch nach dem Männerballett“, sagt Eiden, knapp 30 Jahre alt und vor 13 Jahren von seiner Mutter mit dem Karnevalsvirus infiziert (“Seitdem gehe ich in die Bütt.“). Ohnehin wird viel gesungen in der Breiter Fastnacht, Tradition hat eine Playback-Show. „Das kommt immer gut an und bringt gute Stimmung“, sagt Sitzungspräsident Eiden, der vorne mit seinem Siebenerrat (“Die Mitglieder sind zwischen Mitte 30 und Mitte 60“) auf der Bühne steht. „Eigentlich könnten wir ihn auch mit der Besetzung von sieben Leuten Elferrat nennen, glaube ich, denn der Name müsste französische Wurzel haben“, sagt Eiden (siehe Info).

Ansonsten setzten die Breiter auf viele Reden, Sketche und ein paar Tänze, unterstützt von Karnevalisten aus den Nachbarorten. „Im Gegenzug besuchen wir deren Sitzungen und Züge“, sagt Eiden. Und die Karnevalisten aus Büdlich, Naurath, Heidenburg den anderen umliegenden Dörfern bestimmt auch die 800-Jahr-Feier im Mai.

66 Jahre Fastnacht Breit. Foto: TV/Lukas Eiden

66 Jahre Fastnacht in Breit. Foto: TV/Lukas Eiden