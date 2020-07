Bildung : Anmeldung zur Sommerschule

Bernkastel-Wittlich Der Landkreis Bernkastel-Wittlich will Familien in Corona-Zeiten mit einem pädagogischen Angebot unterstützen. Daher unterstützt der Landkreis die Initiative „Sommerschule RLP“ für Schüler der 1. bis 8. Klasse.

Die Sommerschule findet in Wohnortnähe, in den weiterführenden Schulen in Bernkastel-Kues, Manderscheid, Morbach, Salmtal, Thalfang, Traben-Trarbach und Wittlich, statt. Das Angebot ist kostenfrei. Die Sommerschule soll montags bis freitags jeweils drei Stunden, voraussichtlich 8 bis 11 Uhr, im Zeitraum 3. bis 7. August oder 10. bis 14. August, stattfinden. Hierzu können Eltern ihre Kinder bis zum 23. Juli anmelden.