Schulessen : Erst zahlen, dann essen

Info

Bisher wird an folgenden Schulen mit dem neuen System gezahlt: Cusanus-Gymnasium in Wittlich, Kurfürst-Balduin-Realschule plus in Wittlich, Burg-Landshut-Schule in Bernkastel-Kues, Freiherr-vom-Stein-Realschule plus in Bernkastel-Kues, Nikolaus-von-Kues-Gymnasium in Bernkastel-Kues, Friedrich-Spee-Realschule plus in Neumagen-Dhron, Gymnasium Traben-Trarbach, Realschule plus Manderscheid. Die Einführung an der IGS Salmtal ist als nächstes geplant. Weiterhin ist mittel- bis langfristig der Einsatz an der Clara-Viebig-Realschule plus Wittlich und der Realschule plus/Fachoberschule Traben-Trarbach geplant, eventuell auch an der Liesertal-Schule Wittlich.