Mutmacher : Online-Angebote von Yoga bis Lernen im Landkreis Bernkastel-Wittlich

Foto: TV/Schramm, Johannes

Wittlich/Morbach Damit trotz der zahlreichen Schließungen noch Angebote aufrechterhalten werden können, werden die unterschiedlichsten Kurse als Live-Stream oder online angeboten. Der TV hat nachgefragt welche Kurse es gibt und wie man diese nutzen kann.



Nach und nach mussten immer mehr Einrichtungen, die sonst Kurse anbieten, bis auf weiteres schließen. Um in dieser eher trostlosen Situation trotzdem für die Menschen, die sonst Tag für Tag die Angebote genutzt haben, da zu sein, haben viele Studios eine Alternative gefunden: Teilweise nur einmal, teilweise aber auch mehrmals pro Woche, werden Kursangebote als Video oder als Live-Stream veröffentlicht. Dabei gibt es viele Bereiche, in denen das Streaming-Angebot funktioniert.

Fitness/Gesundheit Das Fitnessstudio well.come in Wittlich bietet seit letzter Woche verschiedene Online-Workouts an. Kostenlos und ohne Anmeldung können die 15 minütigen Videos zuhause ausprobiert werden. Ein neues Workout pro Tag sei geplant, genau so wie persönliche Grüße der Trainer, erzählt ein Mitarbeiter. Auch wenn für viele mit der Schließung der Fitnessstudios ein Teil des Alltags weggefallen ist, sind die Online-Workouts eine alternative Trainingsmöglichkeit. Das Feedback für das Alternativprogramm sei bisher auch überwiegend positiv gewesen.

Extra Auch Feiern geht jetzt online Auch die Kajüte, ein Club in Binsfeld, musste sich den Umstände anpassen. Seit vorletztem Wochenende ist es auch dort nicht mehr erlaubt am Wochenende die Türen für die Gäste zu öffnen. Auf Instagram bekommen Feiermotivierte aber weiterhin am Wochenende die Möglichkeit, eine Stunde lang im Live-Stream von einem DJ die Musik gespielt zu bekommen, wie sie auch sonst in der Kajüte läuft. „Wir wollten mal testen wie das ankommt und die Reaktionen waren wirklich gut. Deshalb werden wir das jetzt jeden Freitag machen“, erzählt Inhaber Rene Schneider. Über 80 Leute hätten sich den Stream angeschaut und auch fleißig kommentiert, das sei ein guter Schnitt gewesen, so Schneider. Es gebe auch noch weitere Ideen für die Zukunft, um die Zeit so gut wie möglich zu überbrücken. Jeden Freitag wird der Live-Stream um 19 Uhr auf YouTube und bei Instagram bei @kajüte.binsfeld laufen. Jeden Samstag zur gleichen Zeit bieten sie auf dem Account

@ocean.electro Elektro Musik an.

Auch das Zentrum Schmitz und Rosner in Morbach hat sich eine Alternative zu den Sportangeboten überlegt. Während die Physiotherapietermine noch wahrgenommen werden können, musste das Sportangebot eingestellt werden. Als Alternative erstellt Mitarbeiter Marian Wazgird jeden Tag ein neues Trainingsvideo, das öffentlich auf der Website und auf Facebook genutzt werden kann. „Momentan sind so viele Leute daheim und jeder, der etwas für die Gesundheit machen möchte, kann das nutzen“, so Wazgird. Bisher sei das Feedback durchweg positiv gewesen und die Teilnehmer wären sehr zufrieden gewesen.

Yoga Beim Rainbow Yoga Studio in Wittlich bietet Inhaberin Petra Merges bis zu fünf Kurse am Tag online an. Mit dem „Geister-Yoga“ möchte sie trotzdem für ihre Teilnehmer da sein und sie live unterstützen. „Ich habe mich zum Glück schon früh damit beschäftigt, was ich alternativ machen kann, wenn die Kurse nicht mehr stattfinden. Ich weiß was Yoga für meine Teilnehmer bedeutet und gerade in unruhigen Zeiten gibt das Stabilität“, erzählt Merges. Dabei ist es ihr wichtig weiterhin persönlich für ihre Teilnehmer da zu sein, und sie im Live-Stream bei ihren Übungen auch bei Bedarf korrigieren zu können. „Alle sind froh und dankbar, dass es so weiterlaufen kann. Besonders im Moment ist einfach Flexibilität gefragt“, so Merges. Die Bezahlung erfolgt ganz einfach per PayPal und der Link zur Yoga-Stunde wird dann zugesendet.

Tanzen Tanzlehrer Heinz-Georg Exler vom Tanztreff Eifel-Mosel in Zeltungen-Rachtig nutzt ebenfalls moderne Medien, um mit seinen Kunden in Kontakt zu bleiben: „Nachdem der erste Frust weg war, habe ich mich entschlossen, den Kontakt aufrecht zu erhalten.“ Deshalb hat er Videos von den Schrittfolgen aufgenommen, die er in den letzten Unterrichtsstunden unterrichtet hatte und sie an die Tanzschüler verschickt. „Es war eine tolle Resonanz“, berichtet Exler. Deshalb plant er weitere Video-Aufnahmen, die er dann in Whatsapp-Gruppen an die einzelnen Kurse verschicken möchte.

Wissen Aber nicht nur sportliche Angebote können über Streaming verbreitet werden. Die Kurse der Volkshochschule Wittlich-Stadt und Land waren Mitte März bis Ostern eingestellt worden. Aber jetzt gibt es in Kooperation mit anderen Volkshochschulen das Angebot „vhs.wissen live“, bei dem an verschiedenen Terminen Kurse online gehalten werden. Die Anmeldung erfolgt per Email. Die Übersicht zu den Kursen, die bis Ende Juni laufen, gibt es auf der Website.