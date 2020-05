Verwaltung : Online-Zulassung: Wenig genutzter Service

Bernkastel-Wittlich Im Landkreis Bernkastel-Wittlich können Bürger ihre Fahrzeuge online an- oder abmelden. Doch nehmen diese Möglichkeit nur wenige Bürger in Anspruch.

Doch wird dieser Dienst offenbar nur sehr wenig genutzt: Die KFZ-Zulassungsstelle verzeichnet für die ersten vier Monate dieses Jahres insgesamt 6263 An- und Ummeldungen. Lediglich 40, also 0,63 Prozent, sind davon digital erfolgt. 2019 sind es 27 Vorgänge gewesen, 2018 ganze 25. So ist zwar erkennbar, dass die Vorjahreswerte 2020 bereits in den ersten Monaten deutlich überschritten worden sind. „Allerdings ist einzuräumen, dass die Zahl sich nach wie vor auf einem niedrigen Niveau bewegt“, sagt Manuel Follmann, Sprecher der Kreisverwaltung. Die Möglichkeit der internetbasierten Kfz-Zulassung habe zu keinem Rückgang der persönlichen Anmeldungen in den Zulassungsstellen in der Kreisverwaltung und im Morbacher Rathaus geführt.