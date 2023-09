Ein Jahr „Old White Rabbit“ Was die Wittlicher meinen, wenn sie auf einen Jack Daniel’s „zum Häschen gehen“

Erfahrung in der Gastronomie haben Harry Harren und Asha Skrypek schon in Bollendorf gesammelt. Dort führten sie seit 2009 die „Kastanie“ – bis das Hochwasser 2021 die Gaststätte aber 1,80 Meter unter Wasser setzte. Harren sagt: „Es war alles kaputt. So konnten wir nicht weitermachen. Wir wollten aber gerne weiter in der Gastronomie arbeiten. Unsere Brauerei hat uns verschiedene Objekte gezeigt, unter anderem die ehemalige ‚Jever-Stube‘ in der Bachstraße in Wittlich.“