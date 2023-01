Justiz : Bedrohungen, Beleidigungen, Brandstiftung: Gutachter sieht Wiederholungsgefahr bei mutmaßlichem Täter aus Traben-Trarbach

Trier/Traben-Trarbach Die Prognosen für einen 31-jährigen Angeklagten aus Traben-Trarbach sind schlecht. Im Prozess wurde ein Gutachter gehört. Er empfiehlt die Unterbringung in der Psychiatrie.

Dieser Mann ist kein leichter Fall für die Erste Große Strafkammer des Landgerichts Trier: Seit mehreren Jahren hält der immigrierte Wahl-Traben-Trarbacher Polizei, Nachbarn und ehemalige Arbeitgeber mit teils gefährlichen Straftaten in Atem.

Am dritten Verhandlungstag hatte zunächst der psychiatrische Sachverständige das Wort. Wegen Wiederholungsgefahr empfahl er die unbefristete Einweisung in eine psychiatrische Klinik. Auf dieser Basis beantragte der Staatsanwalt eine Haftstrafe von zwei Jahren und vier Monaten, aber mit gleichzeitiger Unterbringung in einer geschlossenen Psychiatrie. Verteidiger Andreas Bogner bat um ein „mildes Urteil“. Die Strafe müsse aber mit der Einweisung in einen Alkohol- und Drogenentzug einhergehen, verbunden mit „Druckmitteln, um die Maßnahmen durchzusetzen“.

Das Vorstrafenregister des Angeklagten ist umfangreich. Beim Amtsgericht Bernkastel-Kues sowie in der Wittlicher Justizvollzugsanstalt (JVA) ist der heute 31-Jährige seit 2019 kein Unbekannter. Gleiches gilt für die psychiatrische Landesklinik Nette-Gut bei Andernach. Es existieren psychiatrische Gutachten und Stellungnahmen aus diesen Anstalten. Diese Expertisen weisen auf schwere Störungen hin – eine Meinung tendiert mehr zu einer alleinigen, schweren Persönlichkeitsstörung, die andere sieht zusätzlich Alkohol und Cannabis als wichtige Mitauslöser.

Zu den bereits abgeurteilten Fällen zählen eine gefährliche Brandstiftung in der eigenen Wohnung in Traben-Trarbach, Körperverletzungsdelikte, der Angriff auf einen Taxifahrer, der mit zerstochenen Reifen endete, und immer wieder Bedrohungen, Beleidigungen und Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte. Allen Polizeibeamten, die in der zurückliegenden Beweisaufnahme vor der Ersten Großen Strafkammer ausgesagt hatten, ist der Angeklagte aus verschiedenen Einsätzen bekannt.

2019 kam es in der eigenen Wohnung zum Streit mit einer Frau und den Nachbarn. Er zertrümmerte dann das Mobiliar und zum Schluss stand das Wohnzimmer in Flammen. Aufgrund des damals festgestellten Alkoholpegels sprach der Sachverständige damals von einem „pathologischen Rausch“. Das Amtsgericht Bernkastel-Kues verhängte eine Haftstrafe und ordnete einen Entzug und anschließende Führungsaufsicht mit Alkoholverbot an.

Doch ab August 2020 ging es unter Alkohol wieder los. Der TV berichtete über die vor Gericht aufbereiteten turbulenten Szenen aus Traben-Trarbach , die sich laut Anklage zwischen dem 16. August und den 27. Oktober 2020 in der Moselstadt abgespielt haben sollen – von Steinwürfen in die Hotelfenster des ehemaligen Arbeitgebers über Randale mit Körperverletzung auf einer Caféterrasse bis zu Sachbeschädigungen an einem PKW und heftigem Widerstand inklusive Beleidigungen von Polizeibeamten.

Im Verfahren hat der Angeklagte sein Verhalten teilweise eingeräumt und sich sogar bei einigen Zeugen entschuldigt. Doch solch guten Ansätze kaschierte der 31-Jährige immer wieder selbst mit ständigen Gegenreden, bei denen er anderen, auch den Zeugen, die Schuld für die Vorfälle zuschob und er sich selbst als gemobbtes und verfolgtes Opfer sah.

Dieses Verhalten wird auch am jüngsten Verhandlungstag vom psychiatrischen Sachverständigen Dr. Michael Lammertink angeführt. Er ist Chefarzt der Psychiatrie Bernkastel-Kues und hatte den Angeklagten bisher sieben Mal als Kurzzeitpatient in seiner Abteilung. Anders als sein Gutachterkollege aus dem abgeschlossenen Brandstifterprozess sieht Lammertink nicht Alkohol und Cannabis als die auslösenden Faktoren. Vielmehr geht der Arzt von einer verminderten Steuerungsfähigkeit des Angeklagten aufgrund einer dissozialen Persönlichkeitsstörung aus. Dazu verweist er auch auf die Stellungnahme der Klinik Nette-Gut, die den dort zeitweise zwangsabstinent untergebrachten Patienten als impulsiv, aggressiv, konfliktbereit und ohne Krankheitseinsicht beschreibt. Auch alle Polizeizeugen hätten den Angeklagten beschrieben, als sei er nicht stark alkoholisiert gewesen, habe nicht gelallt und „gewusst was er tat.“ Dr. Lammertinks Prognose am Ende war denkbar schlecht: Es bestehe große Wiederholungsgefahr.